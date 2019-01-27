Dha Dış - İsviçre'de Tren Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çarptı

Dha Dış - İsviçre'de Tren Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çarptı

– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.

Dha Dış - İsviçre'de Tren Raylara Bırakılan Aracı Hurdaya Çarptı

– İsviçre'de tren, hemzemin geçitte bırakılmış bir araca çarptı.

Davos şehirnde meydana gelen kazaya dair bilgi veren polis, daha önce basında yer alan 'aracın içinde üç İngiliz iş adamı olduğu' haberlerinin doğru olmadığını, aracın hemzemin geçide bırakılmış olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada tren yolcuları arasında yaralanan olmadığı açıklandı.

Görüntü Dökümü

Trenin hemzemin geçitte bırakılan araca çarpma anı - İsviçre

Kaynak: DHA
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