DHA DIŞ- İsrail polisi, bıçaklı 2 genci vurdu
İsrail polisine bıçakla saldıran 2 genç, polis tarafından vuruldu.
Olay, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde meydana geldi. İsrail polisi, kendilerine saldıran 2 bıçaklı gence ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin polise saldırdığı, polisin ise hızla silahlarını çekerek gençlere ateş ettiği; yere düşen gençleri yerde vurmaya devam ettikleri görüldü.
İsrail medyası, gençlerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini; diğerinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Filistin medyası ise İsrail polisinin silahını çekerek gençlere ateş açmasını ve yere düşen gençleri yerde vurmaya devam etmesini eleştirdi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-Gençlerin polislere saldırma anı
-Polisin gençlere ateş açması
-Polisin yerdeki gençlere ateş etmeye devam etmesi