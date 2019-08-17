DHA DIŞ- İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısıİsrail, (DHA)- İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait 2 yeri vurduğu belirtildi.
İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı
İsrail, (DHA)- İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a ait 2 yeri vurduğu belirtildi.
İsrail savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda, Hamas'a ait boş araziler hedef alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda, Gazze'nin doğusunda bulunan Et-Tuffah mahhalesi ve merkezinde bulunan Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş araziler vuruldu.