DHA DIŞ- İsrail ordusundan Gazze'ye hava saldırısı

17.08.2019 11:30

İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze 'de Hamas 'a ait 2 yeri vurduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları tarafından yapılan saldırıda, Hamas'a ait boş araziler hedef alınırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırıda, Gazze'nin doğusunda bulunan Et-Tuffah mahhalesi ve merkezinde bulunan Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş araziler vuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Saldırı anına dair görüntü

Kaynak: DHA