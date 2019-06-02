DHA DIŞ - İsrail askerlerinden Mescid'i Aksa'da müdahale
– Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'ya bir grup Yahudi yerleşimci baskın düzenledi.
– Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'ya bir grup Yahudi yerleşimci baskın düzenledi. Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren cemaat ise İsrail askerinin müdahalesiyle karşılaştı.
-İçerde yürümesi
Ma'an haber ajansında yer alan habere göre, bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail askeri ile Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi. Bunun üzerine cemaat, Yahudi gruba tepki gösterdi ve İsrail askerleri Müslüman cemaate ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Ayrıca, askerin bazı Filistinlileri de darp ettiği belirtildi. Haberde bir görgü tanığının, cemaatin Aksa avlusunda bulunan Kıble Mescidi'nin içerisine sığındığını ve İsrail askerinin de ses bombası ve göz yaşartıcı gaz atıp, mescidin kapılarını kapattığını aktardı.
Görüntü Dökümü
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-İsrail askerlerinin mescide bomba atması
-İçerde yürümesi
DGS: 02.06.2019 - SAAT: 12: 10 - Haber Kodu : 190602079
Kaynak: DHA
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