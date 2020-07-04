DHA DIŞ İspanya'da Zoom toplantısı sırasında duş alan belediye meclisi üyesi istifa etti İspanya'nın kuzeyindeki Torrelavega kentinde bir belediye meclisi üyesi, zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında, kameranın açık olduğunu unutarak duş aldığı için istifa etti.

İspanya 'nın kuzeyindeki Torrelavega kentinde bir belediye meclisi üyesi, zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında, kameranın açık olduğunu unutarak duş aldığı için istifa etti.

İspanya'nın kuzeyindeki Torrelavega'da, bir belediye meclisi üyesi, zoom uygulamasıyla yapılan toplantı sırasında, kameranın açık olduğunu unutarak duş aldığı istifa etti. Bernardo Bustillo adlı belediye meclis üyesi kızını dışarı çıkartmadan önce zamandan kazanmak için, duş aldı. Bir ara, Bustillo'nun duştan çıkarken çıplak görüldüğü olayın görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. İspanyol basını, Bustillo'nun medyaya yazdığı mektubunda olaydan rahatsız olanlar varsa, üzgün olduğunu duyurdu.

ÇIPLAKLIĞIMDAN PİŞMANLIK DUYMADIM

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bustillo, "İş arkadaşlarım beni arayarak uyarmaya çalıştı ancak telefonumu odada bırakmıştım. İşim gereği hayatımın yarısını yarı çıplak geçiriyorum ve hiçbir zaman başkasının ya da kendimin çıplaklığından utanç duymadım" diye konuştu.

- İspanya

Kaynak: DHA