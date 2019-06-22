DHA DIŞ - İran: Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdide karşı hazırız

– İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz" dedi.

İran'ın haber ajansı Tesnim'de yer alan haberde, Musevi'nin İsfahan'da bir gazeteci ile yaptığı röportajda "Ne kararı alırlarsa alsınlar İran, sınırlarının hiçbir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyecek. ABD'den gelecek herhangi bir tehdit ya da saldırgan tutuma sert şekilde cevap vereceğiz. Ülkenin bütünlüğüne zarar verecek her tehdite karşı hazırız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kaynak: DHA