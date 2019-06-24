DHA DIŞ - İran: Tekrarı olursa yine vururuz
– ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine dair konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, bunun Washington'a 'sert bir cevap' niteliği taşıdığını belirtti.
– ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine dair konuşan İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Hanzadi, bunun Washington'a 'sert bir cevap' niteliği taşıdığını belirtti.
Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, İHA'nın düşürülmesinin Washington'a 'sert bir cevap' niteliği taşıdığını belirten Hanzadi, "ABD en ileri teknolojiye sahip, insansız hava aracını yasak bölgeye gönderdi ve onun düşürüldüğüne tanık oldu. Açıkça söylüyoruz ki, aynı girişimin tekrarlanması durumunda cevabımız tekrarlanacaktır. Düşman bunu biliyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri