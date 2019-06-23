DHA DIŞ - İran Meclisi Devrim Muhafızlarını kutladı

– İran Meclisi'nden 250 milletvekili, ülke hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşüren İran Devrim Muhafızları'na bir tebrik mesajı gönderdi.

Milletvekillerinin mesajında, "Amerikan güçlerinin İHA'sının düşürülmesi, yürütülen psikolojik savaştaki denklemlerini kırmıştır. Bundan sonra hiçbir yabancı insansız hava aracı ülke hava sahasına izinsiz girmeye cesaret edemez" denildi.

Kaynak: DHA

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