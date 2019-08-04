DHA DIŞ- İran, kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu
İran Devrim Muhafızları, kaçakçılık yaptığı belirtilen tankere Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, kaçakçılık yaptığı belirtilen tankere Basra Körfezi'nde el koyduğunu duyurdu.
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Sepah Deniz Özel Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koydu. El koyulan geminin 7 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirtildi.
Irna'da yer alan habere göre, el koyulan gemi Buşehr limanına götürülürken; el koyulan 7 bin litre yakıtın ise İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne (NIOPDC) gönderildiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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