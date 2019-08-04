DHA DIŞ- İran, kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Sepah Deniz Özel Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koydu. El koyulan geminin 7 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirtildi.

Irna'da yer alan habere göre, el koyulan gemi Buşehr limanına götürülürken; el koyulan 7 bin litre yakıtın ise İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'ne (NIOPDC) gönderildiği belirtildi.

Kaynak: DHA