DHA DIŞ- İran'dan ABD tehdidine karşı yeni taktik iletişim sistemi

– 'Sepehr-110' adı verilen taktik iletişim sistemi, ABD'ye karşı ordunun yönetim ve kontrol altyapısını korumaya çalışmayı amaçlıyor.

ABD'nin İran'ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediğinin öne sürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD tehdidine karşı ses ve veri iletimi için yerli bir ordu iletişim sistemi kuracağını açıkladı.

Tasnim'de yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, 'Sepehr-110' yeni iletişim teknolojisi ile düşmanın İran'ın gerçek gücünü anlamaya çalışacağını söyledi. Selami ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük güçlerin modern iletişim teknolojileri üzerindeki tekelini kırmakta olduğunu belirtti.

İran Televizyon ve Yayıncılık Kurumu'nun desteğiyle hazırlanan taktik iletişim sisteminin, komutanların savunma ve taarruz, güvenlik şartları, doğal olaylar gibi beklenmedik krizlerde, stratejik, operasyonel, taktik ve askeri düzeylerde tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak sağlıyor.

ABD basını geçtiğimiz hafta, ABD'nin İran ordusuna yönelik düzenlenen siber saldırının roketatar ve füzeleri kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını öne sürmüştü.

Kaynak: DHA

- Yağcı