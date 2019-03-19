Dha Dış - İran'da Yolcu Uçağında Yangın (3) - Görüntülü
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu.
İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın piste inişi
Alev alması
Kaynak: DHA