Dha Dış - İran'da Bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile Görüştü

Dha Dış - İran'da Bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile Görüştü

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İran'da Rusya Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Dha Dış - İran'da Bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile Görüştü

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İran'da Rusya Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

Yıldırım, Volodin ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede şu şekilde konuştu:

"Rusya'nın yakın ilişkileri bölgenin geleceği için bir teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği burada bir denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin bu yöndeki gayretlerine katkı vermeye devam edeceğiz."

Görüntü dökümü:

Binali Yıldırım ve Vyacheslav Volodin görüşmesinden görüntüler

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