Dha dış -ırak protestoları sürüyor 4 ölü, 44 yaralı

21.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:18

DHA DIŞ -Irak protestoları sürüyor 4 ölü, 44 yaralı

Irak (DHA) ? Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye giriş sağlanan ana köprüler Al Ahrar, Al Sinak ve Al Cumhuriye köprülerinde göstericiler ve güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Bir gösterici Al Ahrar köprüsü üzerinde gerçek mermi ile vururken, Al Sinak köprüsü üzerindeki başka bir gösterici de başına isabet eden gaz fişeği nedeniyle hayatını kaybetti. Gösterilerde yaralanan 2 kişi de hastanede öldü. Eylemciler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışma devam ederken, 44 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

1 Ekim'den bu yana, hükümeti yozlaşmakla eleştiren ve ülkenin zengin petrol kaynaklarına rağmen temel hizmetlerin verilmemesini eleştiren eylemlerde en az 320 kişinin hayatını kaybettiği, binden fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak: DHA