Dha Dış - İngiltere'deki İranlı Öğrenciler Öğrenim Ücretlerini Kripto Parayla Aracılığıyla Ödüyor

– ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerinde uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İngiltere'deki üniversite öğrencileri öğrenim ücretlerini kripto para birimleri aracılığıyla ödüyor.

Trump'ın Kasım ayında uygulamaya giren İran üzerindeki yaptırımları, İran merkezli bankalar üzerinde de etkili olurken, The Guardian'da yer alan bir haberde İngiltere Reading Üniversitesi bir öğrencisine, öğrenim ücretini ödememesi durumunda uzaklaştırılacağı uyarısında bulundu. Parsa Sadat isimli hukuk öğrencisine okul yönetiminin gönderdiği e-mailde, "Noel tatili sırasında İran'a gidip öğrenim ücretinizi nakit olarak buraya getirmeniz için yeterli süreniz var. Ödeme söz konusu tarihe kadar yapılmazsa okuldan uzaklaştırılacaksınız" ifadeleri yer aldı.

İngiltere Reading kenti Milletvekili Matt Rodda, üniversiteye gönderdiği yazılı açıklamada, "Parsa kendi kontrolü dışında gelişen bir durumun kurbanıdır ve bu sebeple ödeme konusunda kendisine esneklik tanımanızı talep ediyorum" dedi.

İngiltere'de eğitim gören İranlı öğrencilerin söz konusu yaptırımlar sebebiyle kripto para birimi kullanımına yöneldiğini belirten IranWire.com Editörü Maziar Bahari, "Öğrenciler, İran'daki ailelerinden para alabilmek için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yöneldiler" dedi.

Kaynak: DHA