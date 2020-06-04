DHA DIŞ –İngiltere'de protestolardaki gelişmeleri aktaran gazeteciye canlı yayında saldırı
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DHA DIŞ –İngiltere'de protestolardaki gelişmeleri aktaran gazeteciye canlı yayında saldırı

ABD'de başlayan George Floyd protestoları İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı.

DHA DIŞ –İngiltere'de protestolardaki gelişmeleri aktaran gazeteciye canlı yayında saldırı
04.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:57

ABD'de başlayan George Floyd protestoları İngiltere'nin başkenti Londra'ya da sıçradı. Protestoları yerinden canlı yayında sunan Avustralyalı gazeteci Ben Avery, polisin bir anda eylemcilere müdahalesi esnasında yayını bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

ABD'de başlayan George Floyd protestoları bir çok ülkeye yayıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da başlayan protestolarda, bir grup eylemci gazeteci Ben Avery'i ve canlı yayın ekibine saldırdı. Eylemcilerin saldırısıyla koşmaya başlayan Avery'nin mikrofonunu bir başka eylemci kaptı. Canlı yayını bırakıp koşmaya başlayan gazetecinin zor anları, kameramanı tarafından görüntülendi.

CANLI YAYINDA KOVALAMACA 

Ben Avery ve kameramanı koşarak polise sığındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avery, protestoların önce barışçıl bir şekilde başladığını ifade etti. Avery, kendisine saldıran grubun mikrofonunu kaptığını ve daha sonra cadde boyunca kendilerini kovaladığını belirtti. Avery, Londra polisine de kendisini ve ekibini korudukları için teşekkür etti.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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