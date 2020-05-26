DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
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DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor

İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.

DHA DIŞ -İngiltere'de metroda koranavirüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaşıyor
26.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:45

İngiltere'de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı. Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü. Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.   

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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