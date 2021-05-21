DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
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DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okunduİngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da Enfield şehrinde üst üste belediye başkanlığı görevine seçilen Türk kökenli belediye başkanı Sabri Özaydın'ın mazbata töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu

İngiltere, (DHA)- İngiltere'nin başkenti Londra'da Enfield şehrinde üst üste belediye başkanlığı görevine seçilen Türk kökenli belediye başkanı Sabri Özaydın'ın mazbata töreninde Kur'an-ı Kerim okundu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Türk nüfusunun en kalabalık olduğu semtlerinden Enfield'de, Türkiye kökenli Sabri Özaydın, ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. Kahramanmaraşlı Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran- Kerim okundu. Hafız Murat küçük tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardınsan dualar edildi.

'FARKLILIKLARI ZENGİNLİK OLARAK GÖRÜYORUM'

Özaydın mazbata töreninde yaptığı konuşmada, 'Enfield ilçe halkına bilgim, coşkum, şefkatim ve topluluğumuza bağlılığımın en iyi şekilde hizmet etmeyi taahhüt ediyorum. Topluluğumuzun bir bütün olarak farklılıkları zenginlik olarak görerek semtimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Enfield ilçesinde ikamet etmekten gurur duyuyorum' ifadelerine yer verdi. Sabri Özaydın, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kapanma önlemleri nedeniyle görevini tam anlamıyla icra edememişti.

DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu
DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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DHA DIŞ -İngiltere'de ikinci kez belediye başkanı seçilen Özaydın'ın mazbata töreninde Kuran-ı Kerim okundu - Haberler
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