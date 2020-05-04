DHA DIŞ –İngiltere Başbakanı Johnson'dan normalleşme açıklaması: Normalleşme çok erken
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DHA DIŞ –İngiltere Başbakanı Johnson'dan normalleşme açıklaması: Normalleşme çok erken

DHA DIŞ –İngiltere Başbakanı Johnson'dan normalleşme açıklaması: Normalleşme çok erken
04.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:08

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında (covid-19) ölüm oranının 28 bin 446'ya yükseldiği İngiltere'de"normalleşme" sürecine ilişkin Başbakanı Boris Johnson'dan açıklama geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında (covid-19) ölüm oranının 28 bin 446'ya yükseldiği İngiltere'de"normalleşme" sürecine ilişkin Başbakanı Boris Johnson'dan açıklama geldi. Johnson online olarak yaptığı açıklamada, "Hayatın normalleşmesi için gerekenlerin henüz birinci aşamasındayız. İkinci aşamaya geçmek için gereken 5 kriter şart" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında (covid-19) ölüm oranının 28 bin 446'ya yükseldiği İngiltere'de"normalleşme" sürecine ilişkin Başbakanı Boris Johnson'dan açıklama geldi. Johnson, 2'inci aşamaya geçmek için gereken 5 kriteri tekrar ederek rahat davranılmaması gerektiğini vurguladı. Başbakan Johnson, hafta sonu yaptığı açıklamada hayatın normalleşmesi için 5 kriter olduğunu vurgulamıştı. Johnson bugün yaptığı açıklamada, herkese koronavirüs salgının zirve noktasını atlatmaya yardımcı oldukları için İngiliz vatandaşlarına teşekkür etti. Boris Johnson, salgının bu aşamasında rahat hareket edilirse koronavirüsün ikinci bir zirve yapacağını söyledi.   

JOHNSON'UN 5 KRİTERİ NEYDİ?

Boris Johnson daha önce yayınladığı mesajında "Mevcut tedbirleri düzenleyebilmemiz için dikkate almamız gereken 5 önemli adım var. İlk olarak Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS), kritik ve uzman tedavisini sağlamak için yeterli kapasiteye sahip olduğundan emin olmalıyız. İkinci olarak, ölümlerde sürekli ve tutarlı düşüş görmeliyiz. Üçüncü olarak, virüs bulaşma oranının yönetebilir seviyelere düştüğünden emin olmalıyız. Dördüncü olarak test ve koruyucu malzemelerle ilgili, gelecekteki talepleri karşılayacak durumda olmalıyız. Beşinci olarak yapacağımız herhangi bir düzenlemenin NHS'i üstesinden gelmeyeceği bir duruma sokacak, ikinci bir dalga riski yaratmamasını sağlamak zorundayız" dedi.      

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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