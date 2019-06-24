DHA DIŞ - Hook: ABD, İran'la ilişkileri düzeltmek istiyor

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD'nin Tahran'la ikili ilişkileri düzeltmeye ve eğer İran ile yeni bir anlaşma yapılırsa, yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile diplomatik bir kanalda buluşulamadığı takdirde temsilcilerle görüşmeye hazır olduğunu ekleyen Hook, İran'a karşı uygulanacak olan yeni yaptırımların, ülkenin askeri harcamalarını azaltmaya yönelik olacağını belirtti.

Kaynak: DHA