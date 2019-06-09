DHA DIŞ - Hong Kong'da 'suçlu iadesi yasa tasarısı' protesto edildi

– Hong Kong'da binlerce kişi, Çin'in kentteki suçluların ülkelerine iade edilmesinin önünü açacak 'suçlu iade yasa tasarısını' protesto etmek için sokaklara çıktı. Yapılan eyleme, protestoculara göre 130 bin, yetkililerin açıklamasına göre 22 bin 800 kişi katıldı.

Tasarıyı eleştirenler, Çinli yetkililerin, Hong Kong topraklarında istediği kişileri politik ya da kasıtsız ticari suçlar sebebiyle alıkoyabileceğini ve kentin yarı özerk kanun sistemini zayıflatacağını savunuyorlar.

Yasa tasarısı politik bir kördüğüme, kentin genellikle muhafazakar olan iş topluluğuna ve kentin yönetiminin ABD ve Avrupa Birliği'nce eleştirilmesine sebep oldu.

Hong Kong'un son Birleşik Krallık vatandaşı valisi Chris Patten da yasa tasarını eleştirerek, "İnsanlar neden Çin ile bir iade anlaşması yapılmaması gerektiğini tam olarak biliyorlar. Hong Kong'dan insanları kaçırmak yerine bir iade anlaşması olmasının daha iyi olduğunu iddia ediyorlar, gerçekten insanların buna inanmalarını mı bekliyorlar?" dedi.



Görüntü Dökümü

---------------------------------

Yapılan protestodan görüntüler

Kaynak: DHA

- Çin