DHA DIŞ- Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı 77 yaralı
Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı 77 yaralıÇin, (DHA)- Hong Kong'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.
Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı 77 yaralı
Çin, (DHA)- Hong Kong'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.
Hong Kong'daki Tai Lam tüneli yakınlarında, yerel saatle 8.30 sıralarında iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 77 kişinin yaralandığı; otobüs sürücülerinden birinin çarpışma sonucu, sürücü koltuğunda mahsur kaldığı belirtildi.
Yerel medya, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yaralıların otobüslerden çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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