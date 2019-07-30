DHA DIŞ- Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı 77 yaralı

Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı 77 yaralı

Çin, (DHA)- Hong Kong'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.

Hong Kong'daki Tai Lam tüneli yakınlarında, yerel saatle 8.30 sıralarında iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 77 kişinin yaralandığı; otobüs sürücülerinden birinin çarpışma sonucu, sürücü koltuğunda mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel medya, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yaralıların otobüslerden çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA