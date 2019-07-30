DHA DIŞ- Hong Kong'da iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı
Hong Kong'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.
Hong Kong'da iki yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 77 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü
Hong Kong'daki Tai Lam tüneli yakınlarında, yerel saatle 8.30 sıralarında iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 77 kişinin yaralandığı; otobüs sürücülerinden birinin çarpışma sonucu, sürücü koltuğunda mahsur kaldığı belirtildi.
Yerel medya, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yaralıların otobüslerden çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Otobüslerin görüntüsü
-Çevrede toplanmış insanlar
Kaynak: DHA
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