DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi
Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdiÇin, (DHA)- Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
DHA DIŞ- Hong Kong'da göstericiler meclis binasına girdi
Çin, (DHA)- Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan göstericiler, bugün de protestolarına devam etti.
Yerel medya, protestocuların, metal korkuluk ile camları kırarak meclis binasına zorla giriş yaptıklarını duyurdu. Ayrıca, göstericilerin meclis binası içerisindeki eşyalara da zarar verdikleri belirtildi.
Kaynak: DHA
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