Dha Dış - Hint Ordusu 9 İranlı, 100 Kilo Eroin ile Yakalandı

Dha DIŞ - Hint ordusu 9 İranlı, 100 kilo eroin ile yakalandı

Sibel Deniz, (DHA) ? Hindistan ordusu, operasyon düzenlediği teknede 100 kilogram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 9 İranlı'nın uyuşturucuyu Avrupa'ya götürmeyi planladığı açıklandı.

Operasyon geçtiğimiz ay Gucerat eyaletine bağlı Porbandar şehri açıklarında düzenlendi.

Operasyonla ilgili yapılan basın açıklamasında, terörle mücadele ekipleri, sahil güvenlik ve deniz kuvvetlerinin ortak operasyonu sonucu, eroin taşıyan bir teknenin durdurulduğu; delilleri yok etmek isteyen şüphelilerin tekneyi ateşe verdiği belirtildi. Açıklamada, batmakta olan tekneye zamanında müdahale sonucu 100 kilogram eroinin ele geçirildiği, teknedeki 9 İranlı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Hint ordusu, uyuşturucu tüccarlarının hedeflerinin Tamil Nadu eyaleti olduğunu; uyuşturucuyu buradan Avrupa'ya götürmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA