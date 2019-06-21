DHA DIŞ- Hindistan, Umman Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti
Hindistan Deniz Kuvvetleri, İran ve ABD arasında yaşanan İHA geriliminin ardından, Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.
Hindistan Deniz Kuvvetleri, İran ve ABD arasında yaşanan İHA geriliminin ardından, Umman ve Basra Körfezi'ne iki savaş gemisi sevk etti.
Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Deniz Kuvvetleri, Basra ve Umman Körfez'lerinde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemilerin güvence altına alınması adına gemileri bölgeye sevk etti" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi'ne sevk edildiğ, Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
- Hindistan
Hindistan Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Deniz Kuvvetleri, Basra ve Umman Körfez'lerinde görev ya da geçiş yapan Hindistan bayraklı gemilerin güvence altına alınması adına gemileri bölgeye sevk etti" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, donanmaya ait Chennai ve Sunayna savaş gemilerinin deniz güvenliği operasyonlarını yürütmek üzere Umman ve Basra Körfezi'ne sevk edildiğ, Hindistan donanmasına ait uçakların da bölgede havadan gözetim yaptığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Hindistan Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı fotoğraflar
- Hindistan
Kaynak: DHA
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