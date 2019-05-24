DHA DIŞ – Hindistan'daki yangında ölü sayısı 18'e yükseldi

– Hindistan'da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Surat şehrinde bulunan eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. Yerel medya, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu; itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Camdan atlayan insanlar



Haber Kodu : 190524184/ 24.05.2019

Haber Kodu : 190524202/ 24.05.2019

Kaynak: DHA