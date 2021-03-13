Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
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Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü

13.03.2021 15:12 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:23

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

 Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 

Hindistan'da yağan şiddetli sağanaklar ülkede hayatı felç etti. Ülkenin Gurugram kentinde 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yağmurdan korunmak için ağacın altında bekleyen kişilere isabet eden yıldırım anı kameraya yansıdı


Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü
Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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