Hindistan'da yağmurdan korunmak isteyen 4 kişinin sığındığı ağaca yıldırım düştü

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Gurugram kentinde altında 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hindistan'da yağan şiddetli sağanaklar ülkede hayatı felç etti. Ülkenin Gurugram kentinde 4 kişinin bulunduğu bir ağacın üzerine yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yağmurdan korunmak için ağacın altında bekleyen kişilere isabet eden yıldırım anı kameraya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı