DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü
Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.
Kaynak: DHA
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