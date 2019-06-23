DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü

DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü 14 ölü

Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

DHA DIŞ- Hindistan'da pazar çadırı çöktü: 14 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Racastan eyaletindeki Barmer bölgesinde kurulan pazarın çadırının çökmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Olayda, çok sayıda yaralının da olduğu belirtilirken; bazılarının durumunun ağır olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA
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