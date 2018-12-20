Dha Dış - Hindistan'da Kasırga Sonrası Gökten Balık Yağdı

Dha DIŞ - Hindistan'da kasırga sonrası gökten balık yağdı

Özge Düzgün, (DHA) - Güney Hindistan'daki Andhra Pradesh kasabasında kasırga sonrası gökten balık yağdı. Kuvvetli kasırga sonrasında denize yakın bölgelerde görülen bu doğa olay eski zamanlardan bu yana denizden çekilen balıkların yere düşmesiyle açıklanıyor. Hintli köylüler kuvvetli kasırga sonrasında yerdeki balıklar görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi ve cep telefonu ile bu doğa olayını kaydettiler.

Kaynak: DHA