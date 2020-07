DHA DIŞ -Hindistan'da ilginç kaza kamerada Hindistan'da elektrik kablosuna takılan adam, yoldan geçen motosiklete oradan da bir kadının üzerine uçtu.

İlginç olay, Hindistan'nın başkenti Yeni Delhi'de 16 Temmuz'da meydana geldi. Bir kişi, yol kenarına park ettiği rikşadan inerek yere düşen elektrik kablosunun üzerine bastı. Söz konusu kişi, o esnada seyir halindeki motosikletin kablolara takılarak, gerilmesiyle 10 metre havaya uçtu. Havaya uçan adam daha sonra yoldan geçen bir kadının üzerine düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kadının, kendisine doğru uçan adamı fark ettiği ancak hareket edecek zaman bulamadığı görülüyor. Olayda ikilinin hafif yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA