DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.

17.08.2019 15:56
DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın

Hindistan'da hastanede yangın
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nde yangın çıktı.
Yangın, Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüleri Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde çıktı. Olay yerine 8 itfaiye aracının ve çok sayıda personelin gönderildiği, yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Hastanedekilerin tahliye edildiği, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı duyuruldu.

DHA DIŞ- Hindistan'da hastanede yangın
Kaynak: DHA
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