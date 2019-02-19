Dha Dış - Hindistan'da Gösteri Hazırlığı Yapan Uçaklar Havada Çarpıştı... O Anlar Kamerada

– Hindistan Hava Kuvvetleri'nin (INF) 'Surya Kiran' isimli uçak gösteri takımına ait iki uçak, 'Aero India Show 2019' gösteri hazırlıkları sırasında havada çarpıştı.

Yerel medyada yer alan haberlerde çarpışmanın, Hindistan'ın Bengaluru eyaletinde Yelahanka Hava Üssü'nden kalkan uçakların 20-24 Şubat tarihinde düzenlenecek 'Aero India Show' hazırlıkları için çalıştıkları sırada meydana geldiğini duyurdu. İki uçakta bulunan 3 pilotun da kurtarıldığı, ancak birinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uçakların düşme anı

-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki yaralı pilot

-Yanan enkaz

-Olay yerinden yükselen dumanlar

-Uçakların kaza öncesi uçuşlarından görüntü

Kaynak: DHA