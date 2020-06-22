DHA DIŞ -Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı
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DHA DIŞ -Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı

Hindistan'ın Çin sınırına yakın Munsyari kentindeki bulunan demir köprü, aşırı yükü kaldıramadı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

DHA DIŞ -Hindistan'da aşırı yükü kaldıramayan köprü çöktü: 2 yaralı
22.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:09

Hindistan'ın Çin sınırına yakın Munsyari kentindeki bulunan demir köprü, aşırı yükü kaldıramadı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Çin sınırına yakın Munsyari kentindeki bulunan demir köprü,aşırı yükü kaldıramadığı nedeniyle çöktü. Meydana gelen kazada, tırın üstünde bulunan inşaat aracının ağırlık yaptığını ve demir köprünün bu ağırlığı kaldıramadığı bildirildi. Kazanın ardından bölgeye gelen köylüler ve ordu mensupları, enkazdan yaralıları kurtarmayı başardı. Meydana  gelen olayda iki kişi yaralandı. Yaralıların Munsyari kentindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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