DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü

DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölüHindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti.

20.08.2019 14:26
DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü

Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
Hindistan, (DHA)- Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu oluşan selde, 5 eyalette 58 kişi hayatını kaybetti. 10 bin kişinin ise sel bölgelerinden tahliye edildiği belirtildi.
Hindistan'ın, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Pencap, Yamuna ve Delhi bölgelerinde etkili olan aşırı yağışlar sele dönüştü. 10 bin kişinin tahliye edildiği selde, 58 kişi yaşamını yitirdi.
Uttarakhand bölgesinde çok sayıda okulun tatil edildiği bilgisi verildi.

DHA DIŞ- Hindistan'da 5 eyaleti sel vurdu 58 ölü
Kaynak: DHA
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