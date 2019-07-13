DHA DIŞ - Havalı bariyere çarpan araç taklalar attı

Rusya (DHA) ? Rusya'da bir otomobil, alışveriş merkezinin otoparkından çıktığı sırada 'otomatik havalı bariyere' çarparak havada taklalar attı. O anlar ise AVM'nin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Rusya'nın Omsk şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir otomobilin alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya çalıştığı sırada otomatik havalı bariyere hızla çarptıktan sonra havada 2 takla attığı görüldü.

Yetkililer, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA