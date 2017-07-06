Dha- Dış / Haley: 'askeri Müdahalede Bulunmak Zorunda Kalmamayı Tercih Ediyoruz?
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, uluslararası toplumun tepkilerine karşın balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahaleye hazır olduklarını ancak bu yönde gitmek zorunda kalmamayı tercih ettiklerini söyledi.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, uluslararası toplumun tepkilerine karşın balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye karşı askeri müdahaleye hazır olduklarını ancak bu yönde gitmek zorunda kalmamayı tercih ettiklerini söyledi.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLİYOR)
(Tür: Dış)