Dha Dış Haber - Zarrab, Duruşmaya Ayaklarından Zincirli Getirildi

Yeniden düzenlenen iddianame ile ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile New York'ta tutuklu olarak yargılanan İranlı işadamı Reza Zarrab dün yeniden yargıç karşısına çıktı.



Zarrab, tutuklu olarak bulunduğu Brooklyn'deki Metropolitan Cezaevi'nden duruşmanın yapıldığı salona ilk duruşmasında olduğu gibi ayakları zincirli olarak getirildi. Zarrab, yüzüne okunan ve yeni iddianamede yer alan suçlamaları kabul etmedi. Yargıç Richard Berman'ın, savunma avukatlarına geçtiğimiz hafta dava dosyasına giren yeni iddianameyi okuyup okumadıklarını sormasının ardından söz alan Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman, ek iddianameyi okuduklarını belirterek müvekkiline yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.



Avukat Brafman, iddianamenin suç kapsamlarının daha da gelişmiş olması ve işlenen suçlara verilecek cezanın artması nedeniyle savunma hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu belirtti. Brafman, 30 Ekim'de başlayacağı açıklanan davanın aslının jüri eşliğinde görüleceği duruşma tarihinin ertelenmesini istedi.



Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Victor Rocco'nun da kalp ameliyatı geçirdiği, davaya hazırlanması için daha çok süreye gereksinim duyduklarını belirten Brafman'ın bu isteğini değerlendiren Yargıç Berman, Mehmet Hakan Atilla'nın hakkındaki suçlamaların düşürülmesiyle ilgili 25 Eylül'de yapılacak duruşmada, davanın tarihinin ertelenmesiyle ilgili kararını vereceğini belirtti. - York