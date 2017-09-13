Dha Dış Haber - Selahattin İl Meclisi Oy Birliğiyle Referandumu Reddetti

- Irak'ta 25 Eylül'de IKBY tarafından yapılması planlanan referandum her kesimden reddedilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Selahattin İl Meclisi bugün gerçekleştirdiği oturumda, oy birliğiyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Selahattin'in sınırları içinde referandum yapmasını reddetti.



Yazılı bir açıklama yapan Selahattin İl Meclisi, bugün yapılan oturumda Selahattin'de referandum yapılmasının oy birliğiyle reddedildiğini kaydetti. Selahattin'in doğusunda yer alan bölgelerin de referanduma katılmasını reddettiğini bildiren Selahattin İl Meclisi yetkilileri, Irak'ın birliğine bağlı olduklarını vurguladı.







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-Selahattin il meclisi toplantısından görüntüler