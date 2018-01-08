Dha Dış Haber - KKTC'de Seçimin Galibi Belli Oldu

KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu.



KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı. Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili odu. Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimden galip çıktı.



ÖZGÜRGÜN: KKTC'NİN KALKINMASI İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaparak halka seslendi. Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir" dedi.



Halkın kendilerine vereceği güçle kendilerini yeni döneme hazırladıklarına değinen Özgürgün, bugün bunun görüldüğünü, UBP'nin büyük bir farkla sandıktan birinci parti olarak çıktığını kaydetti. Özgürgün, "Biz halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC'nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız" dedi.



Özgürgün, tüm halkın müreffeh, ekonomik refah ve mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Birlik beraberlikle bunu başaracağımızı yürekten görüyorum. Biz biriz beraberiz. Bugün geçmişimizle övünüyoruz, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bunu da UBP'nin 42 yıllık geçmişinden alıyoruz" dedi.



Halkın kendilerine bu güvenle ciddi bir sorumluluk ve görev verdiğini vurgulayan Özgürgün, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sorumluluğu alıyor ve genç dinamik, tecrübeli, kadrolarımızla ülkeye hizmet için hazır olduğumuzu haykırıyorum. Güneşimiz bir, davamız bir, sevdamız bir, yolumuz bir, partimiz bir, KKTC bir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."



"MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ EN GEÇ SALI SABAHI BELLİ OLACAK"



Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik de, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin Pazartesi akşamı veya en geç Salı sabahı belli olmasını beklediklerini kaydetti.



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-UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün balkon konuşması ve partinin seçim kutlamaları - Lefkoşa