Dha Dış Haber - Ermenistan Ordusu Sivillere Ateş Açtı, 1'i Bebek 2 Kişi Hayatını Kaybetti

AZERBAYCAN-Ermenistan sınır hattında, Ermenistan ordusu sivil halkın yaşadığı alanları ağır silahlarla bombaladı. Bombalama sonucu 2 yaşındaki minik Zehra ile 50 yaşındaki ninesi hayatını kaybetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı Köyü'ne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi. Bombalama sonucu köy sakinlerinden 2 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kadının yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan tarafına ateşle karşılık verdiği de kaydedildi.



PAŞAYEVA: ERMENİSTAN BEBEK KATİLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA İSPATLADI



Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, DHA'ya yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bebek katili olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:



"İşgalci Ermenistan'ın Fizuli bölgemizin Alhanlı Köyü'nü ateşe tutması sonucu 2 yaşındaki Zehramız, Ninesi Sahibe kardeşimiz hayatını kaybetti, akrabaları Servinaz hanım ağır yaralı. Çocuk katillerine lanet olsun. Zehra'ya, Sahibe hanıma Allahtan rahmet, Servinaz hanıma acil şifalar diliyoruz. Çocuk katillerinin bu cinayetlerine tüm Türk dünyası itiraz sesini yükseltmeli ve işgalci Ermenistan'ın bu cinayetlerini tüm dünyaya aktif bir şekilde duyurulması için çalışmalıdır" dedi.