DHA DIŞ -Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri yayınlandı
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DHA DIŞ -Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri yayınlandı

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri paylaşıldı.

DHA DIŞ -Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri yayınlandı
10.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:44

ABD'de 4 yaşındaki oğluyla birlikte Piru Gölü'ne açıldıktan sonra ortadan kaybolan ünlü oyuncu Naya Rivera'nın son görüntüleri paylaşıldı. Ünlü oyuncu Rivera limana geldikten sonra tekneyle açılırken görülüyor.

ABD'de Glee dizisiyle üne kavuşan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, California eyaletine bağlı Ventura bölgesindeki Piru Gölü'ne açıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Rivera'nın kiraladığı teknede 4 yaşındaki oğlu Josey tek başına bulundu. Üzerinde can yeleği bulunan küçük çocuk, polislere yüzmek için göle gittiklerini, annesinin suya atladıktan sonra bir daha geri dönmediğini söyledi.

OYUNCUYU ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede arama çalışmaları başlatılırken, Ventura Şerif Ofisi ünlü oyuncunun son görüntülerini paylaştı. Söz konusu görüntülerde Rivera kendi aracıyla limana geliyor. Oğlu Josey'i yanına alan oyuncu, kiralama ofisine gittikten sonra tekneyle açılarak gözden kayboluyor. Söz konusu görüntüleri incelemeye alan ekipler, Rivera'nın bulunmasına yönelik ümitlerin de azaldığını belirtti. Göldeki görüş mesafesinin çok düşük olduğunu belirten yetkililer, boğulmuş olduğu ihtimali üzerinde durulan genç kadının cesedinin asla bulunamayabileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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