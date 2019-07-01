DHA DIŞ - Genelkurmay Başkanı'ndan KKTC'ye füze açıklaması: Panik yapacak durum yok

SURİYE'YE UYARI

Ülkede panik olacak bir durumun olmadığına işaret eden Özersay, "Suriye yönetimini de gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar da "Suriye'den ateşlenen füzenin kaza sonucu buraya geldiği değerlendiriliyor. Zehirli gaz söz konusu değil, halkımız müsterih olsun" dedi.

Saat 10.10'da başlayan özel gündemli Bakanlar Kurulu toplantısına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan katıldı.



Görüntü Dökümü

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-Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay'ın komutanlarla açıklaması

-S-200 Açıklaması

Kaynak: DHA

- Lefkoşa