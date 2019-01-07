Dha Dış - Gabon'daki Askeri Darbe Bastırıldı, Bildirgeyi Okuyanlar Yakalandı

Güney Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde yaşanan darbe girişimi bastırıldı. Gabon Haberleşme Bakanı ve hükümet sözcüsü Guy-Bertran Mapangou sabah devlet radyosunda darbe bildirisi okuyan darbeci askerlerin jandarma tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Halkı isyana çağıran bir bildiriyi sabah TSİ ile 5: 30'da Libreville'deki devlet televizyonu binasında okuyan ve aynı anda sosyal medyadan paylaşan dört asker gözaltına alındı.

Tedavi için Fas'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun yılbaşı mesajının hayal kırıklığı yarattığını; sağlık nedeniyle cumhurbaşkanının görevlerini yerine getiremediğinin iddia edildiği metni, kendisini Gabon Savunma ve Güvenlik Güçleri Yurtsever Gençlik Hareketi olarak tanımlayan bir grup asker okudu.

"Hükümet yerinde. Kurumlar yerinde" açıklaması yapan hükümet sözcüsü Guy-Bertrand Mapangou, dört askerin yakalandığını; beşincinin ise arandığını açıkladı. Haberleşme bakanı, askerlerin "bir grup şakacı olduğunu ve askeri hiyerarşi içinde yer almadıklarını da"sözlerine ekledi.

Bongo ailesi, 1967'den bu yana Gabon'u yönetiyor. 2009'da Ali Bongo'nun babası Ömer'in öldüğünden beri ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

?Darbeci askerlerin bildiriyi okuması - N

Kaynak: DHA