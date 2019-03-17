Dha Dış – Fransız Meclis Üyesinin 'Nefret Mesajı' Tepki Çekti
– Fransa'da bölge meclis üyesi Catherine Blein, Yeni Zelanda'daki katliama dair attığı paylaştığı mesajı büyük tepki çekti.
– Fransa'da bölge meclis üyesi Catherine Blein, Yeni Zelanda'daki katliama dair attığı paylaştığı mesajı büyük tepki çekti.
Catherine Blein, Twitter hesabından saldırı günü attığı 'Yeni Zelanda'daki öldürme olayı : göze göz…' mesajı büyük tepki çekti.
Irkçı söylemleri yüzünden, Bretagne bölge meclis üyesi seçildiği aşırı sağcı Front National partisinden atılan Catherine Blein, mesajına gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırdı.
Irkçı meclis üyesinin mesajının ekran görüntüsünü alan Bretagne Bölge Meclisi Başkanı sosyalist partisi üyesi Loïg Chesnais-Girard, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Loïg Chesnais-Girard, Blein'in Fransa Ceza Kanunu 40. Maddesindeki "terörizme teşvik, öldürmeye teşvik" suçlarını işlediğini belirterek, bu mesajın cezasız kalmaması gerektiğini söyledi. - Z