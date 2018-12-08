Dha Dış - Fransa'nın Saint-Étienne Kentinde Bir Grup Eylemci Mağaza Yağmaladı

Dha Dış - Fransa'nın Saint-Étienne Kentinde Bir Grup Eylemci Mağaza Yağmaladı

Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Saint-Étienne kentinde 'sarı yelekliler' protesto gösterileri sırasında bir grup eylemci, bir mağazayı yağmaladı.

Dha Dış - Fransa'nın Saint-Étienne Kentinde Bir Grup Eylemci Mağaza Yağmaladı

Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Saint-Étienne kentinde 'sarı yelekliler' protesto gösterileri sırasında bir grup eylemci, bir mağazayı yağmaladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eylemcilerin mağazanın kapısı ve camlarını kırarak içeriye girdikleri görülüyor. 

Görüntü Dökümü

Eylemcilerin mağazası yağmalaması - Fransa

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