Dha Dış - Fransa'nın Saint-Étienne Kentinde Bir Grup Eylemci Mağaza Yağmaladı
Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Saint-Étienne kentinde 'sarı yelekliler' protesto gösterileri sırasında bir grup eylemci, bir mağazayı yağmaladı.
Fransa'nın Rhone-Alpes bölgesinde bulunan Saint-Étienne kentinde 'sarı yelekliler' protesto gösterileri sırasında bir grup eylemci, bir mağazayı yağmaladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde eylemcilerin mağazanın kapısı ve camlarını kırarak içeriye girdikleri görülüyor.
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Eylemcilerin mağazası yağmalaması - Fransa