Dha Dış - Fransa İçişleri Bakanlığı: 400 İtfaiyeci Yangına Müdahale Ediyor
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisi müdahale ediyor.
İçişleri Bakanlığı, Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına 400 itfaiye görevlisinin müdahalede bulunduğunu; yangını kontrol alma çabalarının sürdüğünü duyurdu.
Sivil Havacılık Ajansı, yangına havadan uçakla müdahale edilmesinin doğru olmayacağını zira tüm yapının yıkılmasına neden olabileceğini duyurdu. - Z
Kaynak: DHA