DHA DIŞ ' Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü
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DHA DIŞ ' Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

DHA DIŞ ' Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldüFransa, (DHA) ? Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

20.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:15

DHA DIŞ ' Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Fransa, (DHA) ? Fransa'da koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle 2 aydır eyleme ara veren Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.

Fransa'da hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren ve koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle 2 aydır eylem yapmayan Sarı Yelekliler yeniden sokaklara döküldü.Başkent Paris'in farklı kesimlerinden gelen Sarı Yelekliler, kentin merkezlerinde toplanmaya başladı.

SARI YELEKLİLER KİM

Fransa'da yükselen yaşam maliyetleri ve beraberinde gelen vergi yükünün çalışan ve orta sınıflara düştüğünü iddia eden eylemciler, bu haksızlığın sona ermesi için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulunmuştu. Sarı Yelek giyen eylemciler, her hafta sonu birleşerek koronavirüs salgınına kadar protestolarını sürdürdü.

DHA DIŞ ' Fransa'da 'Sarı Yelekliler' 2 ay sonra yeniden sokağa döküldü

Kaynak: DHA

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