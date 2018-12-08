Dha Dış - Fransa'da Bazı Eylemciler Araçları Ateşe Verdi, Mağazaları Taşladı

Dha Dış - Fransa'da Bazı Eylemciler Araçları Ateşe Verdi, Mağazaları Taşladı

Dha DIŞ - Fransa'da bazı eylemciler araçları ateşe verdi, mağazaları taşladıFransa (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde bazı göstericiler araçları ateşe verdi.

Dha DIŞ - Fransa'da bazı eylemciler araçları ateşe verdi, mağazaları taşladı

Fransa (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde bazı göstericiler araçları ateşe verdi. Eylemciler, Şanzelize Caddesi ve çevre bölgelerde de bazı iş yerlerini taş yağmuruna tuttu.

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