Dha Dış - Fransa'da Bazı Eylemciler Araçları Ateşe Verdi, Mağazaları Taşladı

Dha DIŞ - Fransa'da bazı eylemciler araçları ateşe verdi, mağazaları taşladı

Fransa (DHA) - Fransa'da 'sarı yelekliler' eylemlerinde bazı göstericiler araçları ateşe verdi. Eylemciler, Şanzelize Caddesi ve çevre bölgelerde de bazı iş yerlerini taş yağmuruna tuttu.