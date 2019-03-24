Dha Dış - Finlandiya Dışişleri Bakanı'na Saldırmak İsteyen Bir Kişi Gözaltına Alındı

– Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini'ye saldırmaya çalışan bir kişi polisler tarafından gözaltına alındı.

Yerel medya, Soini'nin Vantaa kentinde yerel bir marketi ziyareti sırasında, bir saldırganın Soini'ye yaklaşmaya çalıştığı sırada fark edilerek polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Göç karşıtı muhafazakar bir grup olan Soldiers of Odin logolu bir tişört giydiği belirtilen saldırganın silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmedi. Bakan Soini'nin söz konusu durumun ardından olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Polisten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA